Santa Rosa, la solidarietà degli ex facchini

Una sessantina di ex facchini di Santa Rosa, che hanno trasportato la Macchina dagli anni '60 a oggi, si sono ritrovati per una cena natalizia, con finalità solidali. Una serata all'insegna dell'amicizia in cui i presenti hanno ricordato i tanti aneddoti vissuti sotto la macchina nei tanti anni che sono stati protagonisti del trasporto. Erano presenti alla cena l'assessore allo sviluppo economico del Comune, Alessia Mancini e il vice sindaco Enrico Maria Contardo. Tra i presenti anche Gianni Selvaggini, vice presidente dell'associazione "Viterbo con amore": durante la serata, infatti, gli ex facchini hanno dato vita a una lotteria, con prodotti offerti da aziende viterbesi, utile alla raccolta di una cospicua somma di denaro destinata all'emporio solidale I Care di Viterbo. © RIPRODUZIONE RISERVATA