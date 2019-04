San Pellegrino in fiore: esplosione di colori, folla in centro

Puntuale alle ore 11 di ieri è arrivato il taglio del nastro per l'edizione 33 di San Pellegrino in Fiore. Il sindaco, forbici in mano, ha aperto le porte alla manifestazione di primavera che colorerà il centro storico fino al 1 maggio (salvo proroghe). Non è mancato all'appuntamento il prefetto Giovanni Bruno, così come il questore Massimo Macera; tra gli altri, presenti il senatore Umberto Fusco, il deputato Mauro Rotelli e il presidente della Confesercenti locale Vincenzo Peparello.

Da piazza del Plebiscito, tra sbandieratori e musici del comitato Centro storico e col corteo storico della Contesa in costume medioevale, ha preso il via il tour tra vie, piazze e vicoli inondati dai profumi della rassegna. Molti i visitatori e i turisti affascinati dall'iniziativa. A loro soprattutto sono rivolte le proposte della rete di imprese Enjoy Viterbo, che ha uno stand in piazza San Lorenzo.La kermesse quest'anno presenta molti eventi collaterali allestiti da artisti, associazioni, operatori commerciali ecc. che presentano visite ai musei, laboratori e spazi didattici.Un primo sguardo alle scenografie proposte quest'anno pone l'inevitabile confronto con le manifestazioni degli anni passati.Alcuni punti del percorso ideale risultano sguarniti di decorazioni (via Cardinal La Fontaine il neo più evidente), mentre piazza San Lorenzo non presenta un forte impatto come in precedenza. In compenso sono in vendita tantissime piante degli operatori degli allestimenti. Ma la folla accorsa in centro già da ieri è stata tantissima.