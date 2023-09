Venerdì 22 Settembre 2023, 05:20

Bruschetta con e senza aglio o con la crema di funghi Porcini; che sono perfetti per condire le fettuccine o abbinati ai fagioli per la tradizionale zuppa; e poi arista, Hamburger cosparsi con la citata crema; e quindi fritti e varietà di braciole, salsicce, ventresca, il tutto da cucinare alla brace.

Benvenuti a Oriolo Romano dove tutto è pronto per il secondo weekend della 18ma edizione della sagra del fungo porcino. Il sostanzioso menù sopra elencato inonderà i piatti che punteggiano le tavolate di piazza Umberto I, già presa da assalto nelle giornate d’esordio della scorsa settimana. Accanto all’enogastronomia, appuntamenti ludici e musicali per tutte le età: "Fabrizio Masci e gli stornellatori di Roma" (22 settembre), "Vincenzo Bencini live" (23 settembre), "Piaf", pop italiano al femminile (24 settembre). Avvertenza: la sagra avrà una coda alla fine del mese, con ospiti musicali che proporranno hit degli anni '70, '80 e '90 ("Taty e Brumais" il 29 settembre) e "Erre24" discomusic il 30 settembre. Le domeniche pomeriggio previsto il "Ludobus", gonfiabili, pony e tante altre attrazioni per adulti e bambini.

Anche a Valentano è tempo di festa. Anzi, di festeggiamenti in onore del patrono San Giustino. Anche in questo caso si può accennare al lato enogastronomico dell’appuntamento, con apertura degli stand alle ore 18; carne alla brace, arrosticini, porchetta, tagliere di salumi e formaggi, piatti di pesce, pizze fritte, hamburger, lumache alla romana, frutti misti, gnocchi al tartufo. Il 23 e il 24 gli organizzatori della Classe 1983 hanno dato ampio spazio al capitolo spettacolare con musical ed eventi per i più piccoli (che avranno a disposizione un mini lunapark). Saliranno sul palco i gruppi Band Live e Street Band; e poi un momento clou grazie allo Show Live "90 Mania" che presenta una densa carrellata di successi che hanno segnato un’epoca (sabato 23, alle ore 21,30, in piazza Diaz). A seguire; Deejay Set con Andrea Belli & Sandro Bit direttamente da RADIO 105; InDaKlubb con numerosi gadget ufficiali di Radio 105. Immancabile la tombola che sarà estratta nella stessa piazza, con un montepremi di Mille euro.