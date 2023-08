Ruba Iphone e lo nasconde nelle mutande, arrestato 22enne

Ruba Iphone in un negozio del centro e poi lo nasconde nelle mutande. E' stato arrestato, inflagranza di reato, dalla Volante un 22enne di Viterbo che ieri mattina era riuscito a rubare un telefonino di ultima generazione, approfittando della distrazione del proprietario.

Alle 12.20 di ieri una volante della polizia in servizio di controllo del territorio, transitando in via Mazzini ha notato un 22enne, noto per i suoi precedenti, con in mano un telefono cellulare. Cinquanta metri dopo la Volante è stata richiamata da una commessa di un noto negozio di via Mazzini che lamentava il furto del proprio telefono cellulare che aveva posato sul bancone cassa del negozio. Gli agenti a quel punto si sono messi a rincorrere a piedi il giovane e appena raggiunto lo hanno perquisito. Negli slip il giovane aveva nascosto il telefono l'Iphone. Il ragazzo è stata arrestata in flagranza di reato ed il telefono restituito al proprietario.