Pestaggi in carcere, la presidenza del Consiglio parte civile contro procuratore Auriemma

Pestaggi in carcere, la presidenza del consiglio dei ministri e il ministero della giustizia parte civile contro il procuratore capo Paolo Auriemma e la pm Eliana Dolce. Questa mattina prima udienza preliminare al Tribunale di Perugia per i magistrati viterbesi indagati per rifiuto di atti d’ufficio. La vicenda è relativa ad alcuni pestaggi avvenuti nel carcere viterbese, pestaggi su cui la Procura non avrebbe indagato.

In udienza stamattina erano presenti entrambi i procuratori assistiti dall’avvocato Filippo Dinacci. Ammesse dal gup tutte le parti civili: i familiari del giovane egiziano Hassan Sharaf morto suicida in carcere assistiti dall’avvocato Michele Andreano, il garante dei detenuti Stefano Anastasia e la presidenza del Consiglio dei ministri e il ministero di Giustizia. Il gup del Tribunale di Perugia deciderà il prossimo 18 ottobre.