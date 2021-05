Nutella “limited edition” con i luoghi meravigliosi d'Italia: il più votato finirà sui vasetti, c'è Caprarola

Le meraviglie d'Italia sui vasetti della Nutella, si replica. E Viterbo, dopo la prima volta di Civita di Bagnoregio, è ancora in corsa con una propria "perla" nella votazione su "Ti amo Italia 2021".

«Una spiaggia di sabbia bianca, un lago alpino o una costa rocciosa? Una cascata impetuosa o delle colline che digradano dolcemente? Lo scorcio di un borgo antico o la veduta di un porticciolo turistico? L’Italia è piena di meraviglia. Quale vorresti vedere sul vasetto?»: così la Ferrero lancia il concorso che punta a far votare i cittadini-consumatori (e non) con una preferenza sui luoghi "che stupiscono" in ogni regione italiana.

In corsa c'è anche la provincia di Viterbo, con la foto dall'alto che ritrae Caprarola e il suo inconfondibile Palazzo Farnese. «Le fotografie più votate saranno raffigurate nella nuova limited edition Nutella®!», spiega l'azienda di Alba. Sara possibile esprimersi sul sito https://www.nutella.com/it/it/xp/tiamoitalia/ fino alle ore 23:59 del prossimo 6 giugno (c'è anche il regolamento del concorso).

Caprarola, insieme a Ponza, Terminillo e Roma è stata quindi selezionata tra tantissimi centri, località e borghi nazionali per creare la nuova serie di etichette limited edition Nutella. Nell paese cimino è già partita la corsa al click: "Ora tocca a noi! Votiamo, abbiamo tempo fino al 6 giugno!", si legge anche sulle pagine social del Comune. Aggiungendo che le schede della Regione Lazio "sono due, scorrete la schermata, in basso a sinistra troverete la scheda con #caprarola!".



