Nepi, grande partecipazione alle Giornata nazionale delle catacombe

A Nepi grande risposta per l'iniziativa di domenica scorsa che ogni anno la Pontificia Commissione di Arte Sacra propone su scala nazionale.

Anche questa volta la mattinata è stata dedicata a laboratori per i più piccoli. I ragazzi dei gruppi di catechismo della Parrocchia di Nepi hanno imparato giocando quelli che erano i simboli della cristianità passata e hanno realizzato con la terracotta gli oggetti che furono ritrovati alla riapertura delle catacombe.

Il pomeriggio invece è stato il momento dei più grandi con il concerto della Nova Schola Cantorum, un mix di musiche e testi di grandi scrittori del passato. Durante tutta la giornata è stato poi possibile visitare il sito monumentale e sia la mattina che il pomeriggio sono state effettuate visite guidate gratuite. Una occasione che permette ogni anno di mostrare le bellezze della nostra terra, con la collaborazione del Comune nella persona del delegato alla Cultura e al Turismo Paolo Paoletti, della ProLoco, del Museo Civico, degli operatori di Nepeasy, di nunzia Fatone e Ilaria Paoletti e della Nova Shola Cantorum di Nepi.

Un'unione di intendi di diverse realtà che mostrano come con collaborazione e spirito di iniziativa, si possa fare del bene al proprio paese. Come sempre durante la giornata è stato possibile visitare la Rocca dei Borgia e la Sala Nobile del Palazzo Comunale, ricordiamo entrambe nella rete delle Dimore Storiche della Regione Lazio.

Prossimo evento a Nepi è per il 31 ottobre la sera e il 1 novembre, dove per la prima volta il castello verrà conquistato da una tribù di vichinghi. Previste visite guidate in notturna e altro ancora. Si potranno ascoltare le storie dei fantasmi che proteggono la Rocca e il paese, gustarvi la serata di halloween con atmosfera tutta particolare.