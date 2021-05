30 Maggio 2021

di Marco Gobattoni

Un pomeriggio per la gloria. Il Monterosi si prepara per la festa: appuntamento oggi dalle ore 16, quando al Martoni, andrà in scena il quart'ultimo turno del girone G del campionato di serie D con i biancorossi che attenderanno la visita della rivale Latina. In testa, saldamente al comando, c'è la compagine viterbese allenata dal tecnico Davide D'Antoni che cercherà di ottenere almeno un punto per stappare le bottiglie e festeggiare un traguardo storico. Monterosi, un paese di quattromila anime, si ritroverebbe in quindici anni a passare dalla Seconda categoria alla serie C. Per queste valutazioni però, ci sarà tempo: prima c'è da saltare l'ostacolo Latina con la formazione allenata dal tecnico Raffaele Scudieri che cercherà di rovinare la festa dei monterosolini. «Non voglio sentire parlare di festeggiamenti - avverte i suoi mister D'Antoni - contro il Latina sarà difficilissimo non perdere e per questo voglio una squadra concentrata al massimo. Abbiamo tanti punti di vantaggio su di loro, ma come valore di rosa siamo molto vicini. I nostri rivali hanno avuto una stagione difficile, mentre noi siamo stati perfetti in tutto quello che abbiamo fatto». E perfetto, il Monterosi, vorrà esserlo anche oggi: la vittoria nello scontro diretto dell'andata - 1-0 al Francioni di Latina - lanciò Costantini e compagni verso il traguardo che stanno per tagliare oggi. «Quella vittoria ha pesato molto - ammette D'Antoni - da quel momento abbiamo preso ancora più fiducia nei nostri mezzi, infilando una serie di risultati utili che dura ancora oggi. Però, il match odierno, sarà totalmente diverso: il Latina verrà a giocare per dimostrare di essere al nostro stesso livello; non dovremo speculare sul pareggio ma scendere in campo per vincere». A parte il lungodegente Danilo Pasqualoni, tutti a disposizione di D'Antoni che dovrebbe riproporre lo schieramento di base con il possibile inserimento di Lucatti dal primo minuto sul fronte offensivo. «La squadra ha lavorato bene: ormai chiunque scende in campo regala sempre prestazioni importanti; sulla formazione deciderò poco prima della sfida».

Così in campo:

Monterosi (3-5-2): Salvato, Petti, Piroli, Costantini, Rea, Buono, Cancellieri, Montanari, Borrelli, Sivilla, Caon. All. D'Antoni.

Latina (4-3-3): Alonzi, Di Emma, Allegra, Giorgini, Atiagli, Teraschi, Sevieri, Ricci, Corsetti, Di Rienzo, Sarritzu. All. Scudieri.

Arbitro: Dario Duzel di Castelfranco Veneto.