Raccolta rifiuti, in fiamme il deposito automezzi di Viterbo Ambiente

In fiamme il deposito automezzi di Viterbo Ambiente. Ieri, in tarda serata, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Fiordini per intervenire nel capannone della socità che gestisce la raccolta rifiuti del Comune di Montefiascone (oltre a quello del capoluogo, per il quale è in corso il rinnovo dell'appalto).



I vigili del fuoco per riuscire a domare l'inciendio hanno lavorato per oltre tre ore, sul posto 12 unità di personale, due mezzi pesanti, un autocarro, un autovettura e un'autoscala. E' solo grazie al tempestivo intervento di pompieri, protezione e civile e Montefiascone che il fuoco non ha distrutto tutto il capannone, che custodisce anche sette automezzi compattatori.



Secondo quanto ricostruito dai pompieri di Viterbo, le fiamme si sarebbero propagate dall'incendio un'auto a metano, parcheggiata all'interno della struttura.





