Montalto: truffavano gli anziani, ventenni fermati dai carabinieri

Questa volta sono stati identificati e denunciati i presunti autori delle truffe ai danni degli anziani. I carabinieri di Montalto hanno fermato due ventenni a bordo di una Citroen C4 - risultata poi essere noleggiata -, già gravati da precedenti di polizia per reati specifici, commessi in varie località del territorio nazionale.

Il modus operandi della truffa è quasi sempre lo stesso: consiste nel contattare telefonicamente la persona anziana, annunciando che un familiare è stato coinvolto in un incidente stradale, chiedendo una ingente somma di denaro per il rimborso dei danni. Successivamente, un individuo si presenta a casa dell’anziano per ritirare il denaro e i gioielli.

Importante, in questa circostanza, la collaborazione dei cittadini che hanno permesso di smascherare i due truffatori. L’Arma dei carabinieri da anni è impegnata con degli incontri a informare la cittadinanza su questo tipo di reati, ricordando di non fornire mai informazioni personali o consegnare denaro a persone sconosciute, che si presentano improvvisamente a casa o che contattano telefonicamente. In caso di dubbio, è sempre meglio avvertire le autorità per verificare l’effettiva veridicità delle richieste.

La collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine è essenziale per prevenire e contrastare questi reati e proteggere i più vulnerabili.