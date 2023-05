Mercoledì 10 Maggio 2023, 05:20

Cara estate, anzi estate cara. Almeno per i villeggianti che sceglieranno le coste di Montalto di Castro per trascorre le ferie. Certo, i turisti troveranno qui le spiagge tra le più pulite del Lazio. Tutti i sei punti di prelievo (Costa Selvaggia, Camping degli amici, fosso del Tafone, bar Gabbiano, il Tombolo, fosso Arrone) hanno infatti ottenuto il massimo della votazione, ovvero eccellente, a seguito dei rilievi dell’Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente). Dovranno però anche pagare il doppio per parcheggiare.

Nel corso dell’ultima giunta, il Comune ha infatti deciso di modificare le tariffe degli stalli blu che a Montalto Marina sono in molti casi raddoppiate. I precedenti costi, deliberati nel 2021, sono così lievitati e andranno a pesare sul bilancio finale delle vacanze.

A partire dal 15 maggio e fino al 15 settembre per il quinquennio 2023-2027 sul lungomare per gli autoveicoli e i motocicli la prima mezz’ora di sosta resta gratis ma dopo, ogni ora o frazione di ora costerà un euro (prima erano 50 centesimi) mentre per 12 ore continuative nell’arco della giornata si passa da 3 euro a 6 euro. Sparisce poi la possibilità di parcheggiare 5 ore consecutive (la tariffa era di 1,5 euro).

Raddoppio anche per le autocaravan. Nelle aree di parcheggio dedicate, indicate con apposita segnaletica (zona a fondo naturale di via del Triangolo), per una singola ora il costo passa da 0,75 a 1,50: Per 12 ore consecutive invece il costo sale a 9 euro dai precedenti 4,50. Anche in questo caso, annullata la via di mezzo di sei ore (costava 2,25 euro). Resta la tariffa settimanale che però dai 30 euro precedenti arriva a 45.

Sul fronte delle cosiddette tariffe agevolate, per i residenti nel Comune di Montalto di Castro per un mese di parcheggio il costo è di 30 euro (prima erano 20) e per l’intera stagione 60 euro (dai vecchi 50). Per le attività commerciali sono previsti due abbonamenti gratis (nessuna facilitazione invece per i dipendenti che invece fino allo scorso anno l’avevano). Per i non residenti, il prezzo agevolato sale da 15 a 28 euro a settimana e da 42,5 a 72 al mese. Cancellata la possibilità dello stagionale a 110 euro.

Si allarga anche la fascia in cui ricadono le tariffe balneari che da metà maggio comprenderà il lungomare Harmine; piazzale Vetulonia; Piazzale Tirreno; la pineta di via Tevere; piazzale del Tombolo; via Torre Marina lato Tombolo; via dei Coralli; la pineta Besozzi (area fra via Arbea e il lungomare Harmine) ; via Arbea, area a fondo naturale al termine spazio riservato a Luna Park e strutture di supporto allo stesso; strada Paglieto Grande, viale in pavè di accesso alla spiaggia; strada Graticciare, viale d'accesso alla spiaggia.

Critiche dall’associazione “Insieme - Montalto di Castro e Pescia Romana”. “Una scelta, a nostro avviso, dannosa sia per i cittadini che per i turisti.L a giunta Socciarelli, udite udite, ha aumentato in alcuni casi del 100% rispetto alle tariffe in vigore con l’amministrazione Caci” è la polemica lanciata.