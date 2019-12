Mini Festival “Città di Viterbo" alle ultime battute con semifinali e finali: tutti i concorrenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Mini Festival “Citta di Viterbo” alle battute finali. I giovani cantanti iscritti alla 22° edizione della manifestazione, tra i più longevi d’Italia tra quelli riservati a giovani e ragazzi, sono attesi nella parrocchia della Sacra Famiglia - sala polivalente in via Santa Maria in Silice 3 - per tre giorni all’insegna della musica e del talento. Con la formula solita: le semifinali che si svolgeranno alle ore 21 di venerdì 6 e sabato 7 dicembre; la finale, stesso posto, domenica 8 alle ore 17.Questi i concorrenti in gara per la categoria 6/11 anni (dal 2008 al 2013).1) Buzi Elisabetta (Vignanello) con Million reasons (Lady Gaga)2) Colaiacomo Miriam (Colleferro) con L'angelo (Syria)3) Di Zeo Gaia (Viterbo) L'amore è un'altra cosa (Arisa)4) Fabellini Gemma (Colleferro) con Last Christmas (Wham)5) Mastromatteo Serena (Roma) Mammamaria / La notte vola6) Chiti Maria Sofia (Viterbo) L'ultimo ostacolo (P. Turci)7) Montanaro Angelica (S. Benedetto dei Marsi) Oceania (col. Son.)8) Ruggiu Chiara (Latina) Frasi a metà (L. Pausini)9) Serpa Virginia (Civitavecchia) Anche fragile (Elisa)Per la categoria 12/15 anni (dal 2004 al 2007):1) Passini Letizia (Fabrica di Roma). "Canto anche se sono stonata (Mina)"2) Satta Lorenzo (Bracciano) Writings on the wall (S. Smith)3) Antonaci Rebecca (Viterbo) La sera dei miracoli (L. Dalla)4) Castiello Noemi (Fabriano) I will alway love you (W. Houston)5) De Mondi Angelica (Bracciano) La notte (Arisa)6) Fiorani Giulia (Viterbo) Pianeti (Ultimo)7) Littera Valerio (Bracciano) Kurt Cobain (Brunori Sas)Per al categoria 16/20 anni (dal 1999 al 2003):1) Bonucci Marco (Montefiascone) Hallelujah (L. Cohen)2) De Santis Gloria (Viterbo) Non è detto (L. Pausini)3) Ferrari Ilaria (Bracciano) Listen (Beyoncè)4) Lepri Sara (Manziana) I always remember us this way (L. Gaga)5) Moschetti Benedetta (Viterbo) Non piangerò mai più (B. Moschetti)6) Tamanti Asia (Anguillara S). Dimmi come (Alexia)7) Ballini Cristian Anguillara S. Feelin' good (N. Simone)8) Chiappetta Giulia Manziana La mia voce (N. Rivieccio)9) Imperi Giorgia Roma Una finestra fra le stelle (Annalisa)10) Loverre Raffaella Bracciano Oops I did it again (B. Spears)11) Zalabra Ludovica Bracciano I know where I’ve been (Queen Latifah)Celommi Martina, di Monterotondo, sarà ammessa alla serata finale, in qualità di vincitrice del concorso “Lasciatemi cantare”; canterà “Immobile” (M. Celommi). Ospite speciale della prima serata, sarà Alessandro Pirolli che, dopo aver presentato in anteprima – al Mini Festival 2018 – il suo album “Teen Lovers”, ci parlerà del libro (stesso titolo) che dal disco è stato ispirato. La giuria sarà costituita da un mix di vecchie conoscenze e facce nuove di grande qualità; a presiederla sarà chiamato Pietro Bevilacqua, Semiologo della musica, componente delle giurie della stampa e della critica al Festival di Sanremo, dal 1983.L’organizzazione è a cura dell’Associazione Omniarts, con patrocinio e contributo del Comune di Viterbo. Anche quest’anno il Mini Festival diventerà promotore di solidarietà, entrando nelle manifestazioni promosse da Viterbo con Amore e dalla sezione Viterbo di Admo. Le serate saranno condotte da una coppia collaudata: Giulia Anesini – vincitrice del Mini Festival 2008 e il Mago Stefanclod.