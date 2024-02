Eurovision 2024, i cantanti in gara che sfidano Angelina Mango: dai Megara a Mustii fino ai Gåte: i primi 28 artisti

Niente da fare per gli italiani Loredana Berté, Jalisse, Marcella Bella e La Rua che fino all’ultimo hanno sperato di volare a Malmӧ, in Svezia, e partecipare dal 7 all’11 maggio all’Eurovision Song Contest 2024 come rappresentanti di San Marino. Ieri sera la vittoria del festival “Una voce per San Marino” è andata ai Megara, rock band spagnola, con il brano “11.11”. La signora del rock italiano con il brano sanremese “Pazza” mette al collo la medaglia d’argento, la band picena La Rua quella di bronzo. Sesto posto per l’autrice di “Montagne verdi” e decimo per il duo composto da Alessandra Drusian e Fabio Ricci. Con i Megara si allunga la lista degli avversari da battere per la nostra Angelina Mango, che dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2024 con “La noia”, va di diritto nel paese scandinavo a rappresentare l’Italia.

