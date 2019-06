Maxi discarica abusiva scoperta a Montalto dalla Guardia di finanza, tre persone denunciate

Ultimo aggiornamento: 11:34

C’è di tutto sotto la terra in un’area di 65 ettari vicino la spiaggia di Montalto di Castro. La Guardia di finanza di Tarquinia ha sequestrato terreni e fabbricati per un valore complessivo di 10 milioni di euro e denunciato alla procura della Repubblica tre persone che dovranno rispondere del reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata.Le indagini delle Fiamme gialle hanno permesso di scoprire che all’interno del sito era stata realizzata una discarica abusiva di rifiuti, quasi tutti di natura speciale, pericolosi, costituiti da carcasse di autovetture e barche, pneumatici, pezzi di lastre presumibilmente in cemento/amianto, mattoni, guaine, ferro, imballaggi in genere, contenitori in metallo e plastica, sfalci di potatura ed altri rifiuti eterogenei.Inoltre i finanzieri, con l’ausilio di un elicottero della sezione aerea di Pratica di Mare, hanno rilevato la presenza di una vasca scavata all’interno del sito con fondo ricoperto da vegetazione con colorazione tendente al giallo, facendo ritenere che il terreno recasse sostanze diverse da quelle presenti nella zona circostante. All’interno della stessa vasca sono stati notati fusti di colore celeste astrattamente riconducibili ai barili utilizzati per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi. Sul caso sono in corso ulteriori indagini.