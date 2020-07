Sulle spiagge libere di Montalto e Pescia cinque postazioni di assistenza bagnanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ampliato il servizio di assistenza bagnanti sulle spiagge libere di Montalto di Castro e Pescia Romana. Sono cinque quest’anno le postazioni sulle quali i bagnini effettueranno fino al settembre il servizio per la tutela dei bagnanti: due a Marina di Montalto (spiaggia antistante piazzale Tirreno e località Sanguinaro); tre a Pescia Romana sulle spiagge libere del Casalaccio, Caletta del Moro e Costa Selvaggia.Il vicesindaco Luca Benni ricorda inoltre che «durante il weekend sono inoltre presenti i Vigili del fuoco con la moto d’acqua e la scuola italiana cani salvataggio. Quest’ultimi vanno a completare il servizio di assistenza bagnanti sul nostro litorale».L’amministrazione comunale ricorda altresì che da giugno sono installate le passerelle per il passaggio delle carrozzine e gli accessi ai disabili sono a Montalto Marina adiacente piazzale Tirreno (per le colonie estive); Piazzale Tirreno; tratto adiacente lo stabilimento Ippocampo; tra gli stabilimenti Stella Polare e Cormorano; tra le Murelle e il Tequila.