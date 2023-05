Maltempo, i sommozzatori della Prociv Arci di Montalto partiti all'alba per l'Emilia Romagna

​Questa mattina la squadra soccorso fluviale della Prociv Arci di Montalto di Castro è partita in direzione dell’Emilia Romagna, per aiutare le popolazioni colpite dalle alluvioni. Alla missione partecipano 4 sommozzatori. Portano con loro un gommone da rafting. La destinazione finale dei soccorritori viterbesi è Forlì.

“I nostri uomini sono partiti stamattina alle prime luci dell’alba – spiega il coordinatore regionale Prociv Arci Lazio Alessandro Maietto -. Il loro compito sarà quello di evacuare la persone”. La mobilitazione è scattata ieri sera. “Il nostro intervento è stato richiesto dalla colonna nazionale della Prociv Arci - continua Maietto - dopo che da dieci giorni che siamo attivati con le squadre idrogeologiche per l’allerta maltempo, da ieri anche quelle per il soccorso fluviale. La situazione al momento è difficile. E la prima esigenza in questo scenario, più che pompare via l’acqua, è quella di portare in salvo la gente”.

Pronta a intervenire da Nettuno anche una seconda squadra della Prociv Arci Lazio.