Bonaccini: «Pd baricentro di un centrosinistra unito»

“Abbiamo bisogno di essere davvero il baricentro, e quindi in forma più che mai, di un centrosinistra che possa avere certamente un’idea programmatica condivisa. Non ci credo alle alleanze fatte solo per battere gli avversari. Però può diventare attrattivo nel momento in cui gli elettori comprendono che se si vuole battere questa destra è evidente che bisogna scegliere chi ha numericamente la possibilità di farlo davvero”. Lo ha dichiarato il Presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini , ospite a Start su Sky TG24.