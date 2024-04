Domenica 14 Aprile 2024, 07:00

Si accascia sulla banchina mentre il treno sta entrando in stazione, ragazza perde una mano. Incidente ieri mattina alla stazione di Vetralla, quando una 23enne in attesa del treno per Roma Ostiense ha accusato un malore ed è svenuta proprio difronte ai binari.

L'incidente

L'incidente è avvenuto poco dopo le 6,30 di ieri mattina, quando in stazione c’erano pochissimi passeggeri. Stando a quanto finora ricostruito, la giovane è caduta sui binari della ferrovia, presumibilmente dopo essersi sentita male, e un treno di passaggio le ha tranciato una mano. Immediato l'intervento dei soccorritori. I sanitari del 118 sono entrati in azione anche con l'eliambulanza che ha trasportato la ragazza d'urgenza a Roma. Sul posto anche gli agenti della polizia di stato per i rilievi e i carabinieri. Al momento, le condizioni di salute della giovane non sono note, mentre i carabinieri della stazione locale sono intervenuti per gli accertamenti del caso. L’indagine è stata affidata agli agenti della Polfer che stanno ricostruendo tutto nei minimi dettagli.

La ragazza, residente nel Comune di Vetralla, si trovava alla stazione per prendere il treno diretto nella Capitale. Durante l’improvviso malore si sarebbe accasciata sulla piattaforma con le braccia rivolte verso i binari e così sarebbe rimasta per alcuni minuti. Nello stesso momento entrava in stazione il treno diretto a Nord. Il macchinista sarebbe riuscito a vedere la ragazza distesa a terra e avrebbe iniziato a frenare, ma non sarebbe riuscito a bloccare del tutto il treno. L’urto tra il mezzo e la ragazza sarebbe avvenuto non ad altissima velocità, per questo nell’impatto la giovane avrebbe perso solamente una mano. In caso contrario la velocità del treno in corso avrebbe potuto travolgerla completamente.

Le urla della 23enne, dopo l’impatto, avrebbero attirato l’attenzione dei pochi passeggeri del sabato mattina arrivati in stazione che dopo essere corsi verso il luogo dell’incidente hanno allertato i soccorsi e le forze dell’ordine. I medici del 118 arrivati per prima hanno medicato la ragazza e subito l’hanno trasferita al policlinico romano per cure più specifiche.

La vittima è ricoverata al Gemelli, ma non sarebbe in pericolo di vita. Gli agenti della Polfer per ricostruire l’esatta dinamica dopo aver ascoltato le persone che per prime hanno soccorso la giovane stanno visionando le immagini della videosorveglianza per effettuare tutti i riscontri e gli accertamenti del caso. Non è chiaro infatti come mai la ragazza sia svenuta proprio davanti al treno. Anche se al momento si esclude la pista di un gesto estremo. Solo un tragico incidente che poteva avere un epilogo decisamente più grave. La rete ferroviaria locale ieri mattina ha subito alcuni disagi. Il treno che ha investito la giovane è infatti stato fermo alla stazione di Vetralla per alcune ore.