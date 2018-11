La Viterbese accoglie il nuovo direttore sportivo e saluta Magalini: ecco l'ex Ternana Pagni

La notizia era nell'aria e sarà ufficializzata dalla società nella giornata di domani. La Viterbese ha scelto il nuovo direttore sportivo che prenderà il posto di Giuseppe Magalini che salutà il club di via della Palazzina dopo tre mesi e mezzo di lavoro. Il posto di Magalini verrà preso da Danilo Pagni, ex direttore sportivo della Ternana. L'accordo tra le parti è stato raggiunto in serata con Pagni che firmerà un contratto di due anni con opzione per il terzo. © RIPRODUZIONE RISERVATA