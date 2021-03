La Viterbese gioca bene, ma contro il Monopoli non va oltre il pari. Taurino: «Rammarico enorme».

Una bella Viterbese pareggia 2-2 contro il Monopoli e si lecca le ferite. Ai punti, la compagine allenata dal tecnico Roberto Taurino avrebbe meritato di vincere: clamorose le occasioni di Tounkara traversa-palo nella stessa azione, Adopo di testa e Murilo. Lo stesso Murilo, autore del 2-1 e migliore in campo, ha avuto due occasioni anche nella prima parte di gara. Prima parte decisa dalle reti di Tounkara e dal rigore di Soleri, provocato da un'ingenuità di Markic. Nella ripresa Murilo fa 2-1, ma un'altra dormita della retroguardia gialloblù regala a Starita il gol del 2-2« definitivo. «Andiamo a casa con tanto rammarico - ha spiegato in sala stampa il tecnico della Viterbese Taurino - ai punti avremmo meritato di vincere, ma siamo stati ingenui in entrambe le occasioni in cui il Monopoli ha pareggiato. Peccato perchè questi tre punti ce l'eravamo guadagnati con una prestazioni super». Domenica prossima la Viterbese, osserverà il proprio turno di riposo: i gialloblù torneranno in campo il 17 marzo, quando al Rocchi arriverà la Juve Stabia. In quell'occasione, Taurino, dovrà fare a meno degli squalificati Tounkara e Simonelli.

IL TABELLINO

Viterbese (4-3-3) Daga 5,5; Baschirotto 6, Markic 5,5 Camilleri 6, Urso 6 (48’ st Falbo sv); Adopo 6, Bensaja 6, Salandria 5,5 (41’ st Bezziccheri sv); Simonelli 5,5, Tounkara 7, Murilo 7. All. Roberto Taurino

Monopoli (3-5-2) Satalino 5,5; Viteritti 5, Bizzotto 6,5, Riggio 6; Zambataro 6, Paolucci 5, Iuliano 6 (25’ st Vignati 6), Piccinni 5,5 (14’ st Vassallo 6), Liviero 5,5, (25’ st Guiebre 6); Soleri 7, De Paoli 6 (33’ st Starita 7).. All. Giuseppe Scienza

Arbitro: Simone Taricone di Perugia

Reti:12’ pt Tounkara, 17’ pt Soleri (rig.), 32’ st Murilo, 35’ st Starita

Note: ammoniti Tounkara, Iuliano, Salandria, Simonelli, Paolucci; espulso Paolucci al 37’ st per doppia ammonizione; angoli 9-2 per la Viterbese.

