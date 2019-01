La Reggina beffa la Viterbese: i gialloblù giocano e sprecano molto, alla fine è solo 1-1

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Viterbese gioca, crea almeno otto palle gol ma esce dal prato del Rocchi con l'amaro in bocca. Con la Reggina, nel recupero della terza giornata del girone C del campionato di serie C, è solo 1-1. Per settanta minuti i gialloblù conducono le danze, giocano su ritmi elevanti ma riescono a segnare soltanto un gol, quello che arriva al 33' del primo grazie al diagonale vincente di Vandeputte.Il resto della storia è facile da raccontare: Il portiere della Reggina Confente compie almeno quattro parate decisive, Zerbin e Ngissah sprecano il 2-0 e Viola all'81'gela il Rocchi che già pregustava tre punti per lanciarsi al meglio verso la rincorsa playoff. Domenica prossima al Rocchi altro avversario di blasone: alla 14,30, mezz'ora prima la cerimonia di intitolazione della sala stampa dello stadio al giornalista Andrea Arena, sbarca l'imbattuta capolista Juve Stabia.VITERBESE - (4-3-1-2) - Forte; De Giorgi, Rinaldi, Sini, De Vito; Baldassin (70' Tsonev), Damiani, Palermo; Pacilli (62' Bismarck); Vandeputte, Saraniti (62' Zerbin). All. SottiliREGGINA - (3-4-1-2) - Confente; Conson, Redolfi (31' Pogliano), Solini (68' Viola); Kirwan, Zibert, Salandria, Franchini; Marino (45' Ungaro); Tulissi, Sandomenico. All.Cevoli.Arbitro: Cudini di Fermo.Reti: 33' Vandeputte, 81' Viola.Note - ammoniti: Saraniti, Damiani.