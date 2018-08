L’università della Tuscia cresce, dall’antico convento all’ex caserma dei pompieri

di Carlo Maria Ponzi

In origine, gli angusti spazi del convento di Santa Maria della Trinità dove - correva l’anno 1981, il giorno 12, il mese di gennaio – si tenne la prima lezione della facoltà di Agraria dell’università della Tuscia. Poi, l’ateneo cominciò a prendere il largo, improntando la sua attività non solo nella mission istituzionale legata alla didattica e alla ricerca, ma anche alla necessità di trovare adeguati spazi per le facoltà, relative aule e laboratori, servizi...