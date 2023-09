Viterbo. Ketamina, hashish e funghi allucinogini: fermato il corriere della droga

Ketamina, hashish e funghi allucinogini, scoperto "mercato" della droga in città. I carabinieri del compagnia carabinieri di Viterbo giovedì 21 settembre hanno arrestato in flagranza di reato di un 39enne del capoluogo.

L'uomo è stato fermato mentre si trovava alla guida della sua autovettura in strada Teverina da una pattuglia del Radiomobile. Nel corso del controllo è stato subito appurato che aveva in suo possesso un involucro di cellophane contenente circa 10 grammi di hashish.

Tuttavia, la vera sorpresa è emersa successivamente, quando una perquisizione nella sua abitazione ha portato alla luce un oscuro e pericoloso tesoro di sostanze stupefacenti. Tra queste spiccava la ketamina, nota comunemente come la "droga dei cavalli", una sostanza illecita che potrebbe avere conseguenze devastanti non solo per chi la assume, ma anche per gli animali.

Oltre alla ketamina, sono stati ritrovati un panetto da 100 grammi di hashish, un'ottantina di funghi allucinogeni, circa 30 grammi di marijuana confezionati in buste di plastica, 3 pericolose pasticche di ecstasy e materiale per il confezionamento.

L'uomo è stato immediatamente arrestato e sarà sottoposto a un rigoroso procedimento giudiziario per rispondere delle gravissime accuse a suo carico relative al traffico di stupefacenti. Questo anomalo sequestro per la piazza di Viterbo, avuto grazie all'azione decisa e tempestiva dei Carabinieri ha contribuito a sottrarre queste letali sostanze al mercato illegale, salvaguardando la salute pubblica e il benessere degli animali.