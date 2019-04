Il sintetico è pronto... sì, ma a Ronciglione. Per il Pilastro si aspetta l'assegnazione dei lavori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una procedura iniziata il 7 giugno dello scorso anno, che troverà l’epilogo dentro l’uovo di Pasqua. I tifosi della Viterbese e più in generale tutti gli sportivi del capoluogo, potrebbero pensare o auspicare che si stia parlando del romanzo sintetico al Pilastro. Invece, la storia qui raccontata, riguarda si un nuovo campo avveniristico e al passo con i tempi che purtroppo però, almeno al momento, non riguarderà Viterbo.Prima di Pasqua infatti, il comune di Ronciglione, si vedrà consegnare dalla Venturelli di Forlì il nuovo impianto progettato e completato dopo un iter amministrativo e lavorativo durato nemmeno un anno. Partito lo scorso giugno infatti, il percorso per la nascita del nuovo terreno in sintetico nel paese cimino, si è snodato su un asse molto lineare: il 31 luglio del 2018 è arrivata l’aggiudicazione definitiva, a settembre stipula del contratto per dare il via a quei lavori che partono il 7 gennaio e termineranno fra quindici giorni.Novanta giorni di lavori consecutivi, intervallati da soli sei giorni di stop per la pioggia e per l’omologazione del fondo da parte della Lega nazionale dilettanti.A vedere questo cammino un pizzico di invidia cresce: la Venturelli, e qui siamo alla seconda cosa in comune con l’epopea sintetico del Pilastro, è la stessa ditta che sta attendendo di vedersi aggiudicare definitivamente i lavori per la costruzione del nuovo fondo nel rione viterbese.Aggiudicazione definitiva che dovrebbe avvenire entro venerdì per poi poter far scattare i 35 giorni propedeutici alla stesura del contratto per il via ultimo dell’opera.“A Ronciglione domani poseremo l’erba artificiale e prima di Pasqua consegneremo l’opera” confermano dalla Venturelli che per quanto riguarda la questione Viterbo rimane in fiduciosa attesa. “C’è una procedura di gara da ultimare: aspettiamo notizie ufficiali dal comune di Viterbo”.Notizie ufficiali che come detto dovrebbero arrivare entro venerdì, giorno nel quale dovrebbe essere effettuata l’aggiudicazione finale alla ditta vincitrice del bando, con il sindaco Giovanni Arena che in queste ore sta sollecitando gli uffici tecnici coinvolti.