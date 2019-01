Il mercato della Viterbese è caldo: arriva il colpaccio Coda ma non è finita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Viterbese accende le ultime ore di mercato: in difesa arriva il classe 1985 Andrea Coda. L'ex calciatore di Sampdoria, Empoli, Udinese, Parma, Livorno e Pescara è attualmente svincolato ma nella serata di ieri ha trovato l'accordo con il club di via della Palazzina.Coda, quasi 300 presenze in serie A, sbarcherà nel pomeriggio a Grotte di Castro per il primo allenamento e potrebbe essere tra i convocati per il match di domani contro la Ternana. In giornata sarà ufficializzato anche l'arrivo del portiere ex Triestina Alex Valentini. In queste ultime 72 ore di mercato però, il diesse gialloblù Danilo Pagni lavorerà per portare a Viterbo altri due elementi: il terzino destro del Padova Simone Salviato è sempre in cima ai desideri della Viterbese, mentre in giornata potrebbe esserci l'incontro decisivo per chiudere l'acquisto del trequartista in forza al Novara Luca Cattaneo.Sirene dalla serie B per l'esterno belga Jari Vandeputte con lo Spezia che non molla, mentre Andrea Bovo va verso il Vicenza.