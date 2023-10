Martedì 31 Ottobre 2023, 05:20

Un morso di un cane può costare caro a un uomo di 55 anni della zona di Gradoli che rischia di perdere il naso. Adesso le sue condizioni di salute sono affidate al team medico dell’ospedale Belcolle di Viterbo che è chiamato a ricostruire la parte cartilaginea dell’organo. L’uomo è fuori pericolo e non rischia la vita.

Secondo quanto ricostruito dai medici che hanno preso in carico il caso, il fatto è accaduto sabato. L’uomo si trovava in macchina insieme alla moglie e il suo cane. Un esemplare di taglia importante, pare un pastore maremmano.

Per motivi ancora tutti da accertare, l’animale ha avuto un colpo di spavento e si sarebbe rivoltato contro il proprietario. In un momento infatti il cane si è avventato contro l’uomo mordendolo direttamente in volto, in particolare i denti del cane si sono concentrati sul naso, staccandogliene una parte. La scena era alquanto raccapricciante: la zona è molto irrorata di sangue che ha cominciato a uscire a fiotti. La moglie dell’uomo ha immediatamente chiamato soccorsi ed è arrivata sul posto un’ambulanza del 118 che ha trasportato il 55enne all’ospedale Belcolle di Viterbo. Qui, al pronto soccorso, i medici si sono subito occupati del difficile caso.

Secondo quanto fanno sapere dalo staff medico, le condizioni dell’uomo sono stabili e non si trova in pericolo di vita ma ha già dovuto subire un’operazione chirurgica, non la prima. Il morso infatti è molto profondo e i dottori stanno cercando in tutti i modi di evitare che l’uomo perda completamente il naso.

Nelle ore immediatamente successive all’arrivo dell’uomo in pronto soccorso, è infatti stato fatto un primo intervento di ricucitura per fermare il sanguinamento. Dunque è stata tamponata l’emorragia e l’uomo è stato stabilizzato. Ma le sue condizioni sono ancora gravi e il team ospedaliero ha previsto altri interventi. Giovedì quindi è previsto un intervento da parte dell’équipe maxillo facciale, diretta da Claudio Rinna, nel quale si proverà a ricostruire il lembo, sia di pelle che di cartilagine, interessato dal morso. Verranno dunque ricostruite le parti principali del naso e dal Belcolle fanno sapere di essere fiduciosi che, dopo una lunga convalescenza, l’uomo possa nuovamente tornare a respirare col proprio naso.