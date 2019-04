I mille corpi e le mille voci delle animalesse: Lucia Poli li porta sul palco del teatro Caffeina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I mille copri e le mille voci delle animalesse, ovvero animali femmina. Quello che Lucia Poli, icona del teatro italiano, propone sul palco con “Animalesse” - in scena al Teatro Caffeina venerdì 12 alle ore 21, è una sintesi di cabaret, zibaldone e divertissement. Un carosello di storie curiose con protagonisti gli animali: non animali qualunque, ma animalesse.Voce e corpo delle “animalesse” sarà l'attrice di prosa, pronta a trasformarsi. Un vero e proprio laboratorio della fantasia dove galline, scarafaggi, gatti e topi allegramente parlano e si raccontano. Un intrattenimento divertente, satirico, originale. Le parole di Stefano Benni aprono e chiudono lo spettacolo all’inizio con due brevi poesie surreali e, alla fine, con un racconto dalle pennellate fulminanti sul mondo contemporaneo.Lucia Poli, autrice e attrice, sulle scene dal 1970, oltre alle presenze in cinema e tv, con la sua comicità dà vita a uno spettacolo funambolico ed avvincente capace di divertire, emozionare e conquistare. Rita Tumminia, con il suo organetto, accompagna e commenta molte narrazioni; momenti di intermezzo con l’interpretazione e l’arrangiamento di canzoni famose che ricordano qualche animaletto.L'impianto visivo dello spettacolo è del pittore, scenografo e visual-artist Giuseppe Ragazzini che ha elaborato disegni e animazioni. Il teatro Caffeina è a Viterbo in via Cavour, 9 - tel. 0761- 342681 mail:|teatro@caffeinacultura.it