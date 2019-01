Gallese, parte il progetto Residenza d’arte urbana pubblica

Parte a Gallese il progetto Residenza d’Arte Urbana Pubblica.

A finanziare il progetto artistico e didattico dell'Associazione Kill The Pig Nata da un'idea della Kill The Pig e con al proprio attivo quattordici monumentali interventi site-specic è stato il Comune. L'artista contattato dalla Associazione per questo grande progetto pittorico è Giorgio Bartocci. Diviso tra urban-art e product-design, Giorgio Bartocci si fa portavoce semi-inconsapevole di una tensione creativa che scaturisce dai costanti input della società contemporanea. Sempre impegnato nella sua interazione curativa tra le complesse strutture urbane e i loro contesti sociali, su pareti e tele ricrea una simbolica sintesi delle surreali routine da 'modernità liquida' che ci circondano.