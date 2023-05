Venerdì 19 Maggio 2023, 05:20

Si calano dall’impianto di aerazione per rubare all’Euronics. Furto sofisticato e ben pianificato quello messo a segno mercoledì notte nello store di elettrodomestici di via Amedeo Cerasa nel quartiere Riello a Viterbo. I ladri, passando dal tetto della palazzina affianco, avrebbero tagliato i cavi dell’impianto di allarme e fatto sparire il registratore collegato. Poi si sono calati nell’impianto di aerazione per introdursi nel negozio. Bottino consistente: oltre al fondo cassa di qualche centinaia di euro, spariti diversi smartwatch e telefoni cellulari di ultima uscita.

Ad accorgersi del furto i dipendenti che, arrivati in negozio, hanno trovato la cassa aperta e gli espositori vuoti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante e della scientifica per un sopralluogo e i rilievi del caso. Ieri mattina l'attività Euronics è rimasta chiusa al pubblico, sia per quantificare nel dettaglio il bottino, sia per dare la possibilità agli investigatori di ispezionare ogni angolo del negozio alla ricerca di tracce dei ladri.

Ladri, perché secondo le prime indiscrezione, i malviventi avrebbero agito in gruppo: alcuni si sarebbero introdotti all’interno con altri rimasti fuori a fare da palo e a preparare la via della fuga in caso di passi falsi. Passi falsi che non sarebbero avvenuti. Non è infatti scattato nessun allarme e i ladri mercoledì notte sarebbero riusciti ad agire indisturbati.

Furto molto simile per modalità è quello tentato nei giorni scorsi nel negozio Obi, sulla Teverina. Il colpo in questo caso non sarebbe andato a buon fine, i ladri una volta dentro non sarebbero riusciti a portare via la cassaforte. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della compagnia di Viterbo per i rilievi. I colpi sembrerebbero avere molti punti in comune.

Su entrambi i furti le indagini, di polizia e carabinieri, sono in corso.