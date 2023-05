Giovedì 18 Maggio 2023, 05:30

Svuotano le farmacie degli ospedali periferici e fuggono senza lasciare tracce. Due i colpi messi a segno nel giro di pochi giorni e entrambi con la stessa modalità. L’ultimo è avvenuto nel weekend scorso alla farmacia ospedaliera di Montefiascone. La banda di ladri sarebbe riuscita a entrare nei locali di pertinenza della farmacia passando per una finestra e in pochissimo tempo avrebbe rubato farmaci per centomila euro. La settimana scorsa era successa la stessa cosa a Vetralla, dove è stato svuotato il deposito della farmacia ospedaliera. Stesso modus operandi e stesso bottino di medicinali.

I due colpi da quanto ricostruito sembrerebbero avere troppi punti in comune per essere considerati casi distinti. Probabilmente i ladri hanno agito a colpo sicuro, sapendo non solo come entrare nelle farmacie ma soprattutto che i depositi erano stati appena riforniti. Le costose medici asportate con tutta probabilità saranno piazzate sul mercato nero, dove potrebbero fruttare molti soldi.

Sull’ultimo furto, quello di Montefiascone, stanno indagando i carabinieri della compagnia. Un compito non semplicissimo visto che nelle vicinanze non ci sarebbero telecamere di sorveglianza da visionare. I ladri sarebbero entrati da una finestra laterale che non era blindata e sarebbero fuggiti senza lasciare tracce. I carabinieri della compagnia di Montefiascone sono accorsi alla farmacia lunedì mattina, dopo che alcuni dipendenti della Asl avevano notato il furto avvenuto diverse ore prima. Non è chiaro ancora se i ladri abbiano colpito sabato o domenica notte. Dettagli che potrebbero fare la differenze e sui cui stanno lavorando gli investigatori.