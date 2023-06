Flaminia e Filippo Simeoni di nuovo insieme per ricordare i 15 anni dal tricolore su strada

Una bella storia sui pedali. A Civita Castellana la ceramica Flaminia ha festeggiato i quindici anni della vittoria del corridore di Sezze Filippo Simeoni al campionato italiano di ciclismo su strada di Bergamo.

Un progetto costruito con passione e amore e attenzione, culminato nella conquista del titolo tricolore che è rimasto nel cuore e nella mente di molti appassionati e degli attori di quella giornata.

Nella sede della Ceramica Flaminia a quindici anni di distanza i protagonisti hanno ricordato quel momento tra applausi e commozione: «Ricordo che ero determinatissimo quel giorno – ha dichiarato Simeoni nel corso della serata – eravamo andati in Spagna e Portogallo a correre proprio per preparare l’appuntamento di Bergamo e capimmo che saremmo stati protagonisti. La squadra lavorò fin dalla partenza. Luigi Sestili andò in fuga tutto il giorno mettendo alla frusta le squadre dei velocisti. Poi bel finale Giordani fece un’azione formidabile per difendere il mio attacco.

Furono cinque chilometri che ricorderò per sempre. Vincere il titolo è stato bellissimo; ricordo che non riuscii a prendere sonno, rimasi sveglio tutta la notte dando il tormento al mio compagno di squadra Umberto Nardecchia».

«Eravamo stati ingiustamente esclusi dal Giro d’Italia – ha aggiunto il direttore Pino Petito – e così con Ceramica Flaminia e il team manager Roberto Marrone fissammo l’obiettivo del campionato italiano. Ci preparammo bene e Filippo Simeoni riuscì nell’impresa. Fu davvero una gran bella storia a pedali quella del Team Ceramica Flaminia».

Il presidente del team di allora e della Flaminia calcio di oggi, Francesco Bravini e il patron Augusto Ciarrocchi hanno consegnato un ricordo a tutti i protagonisti di quella giornata al termine della serata gestita con le consueta maestria da Livio Iacovella.