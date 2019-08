Quarto pareggio di fila in precampionato per la Flaminia Civita Castellana. I rossoblù hanno pareggiato ( 2-2) sul campo di Casal del Marmo contro i ministeriali dell'Astrea. Dopo otto minuti gol di Nohoman che coglie l'angolo alla sinistra; al 40 pareggio dell'Astrea nonostante il tentativo di salvataggio di Massaccesi. Sul finire della prima parte gol annullato a Nhoman. Nella ripresa partenza sprint della Flaminia che sfiora più volte la rete. Poi Nohoman realizza il secondo gol personale della giornata.

A pochi minuti dalla fine pareggio dei padroni di casa in mischia con il gol stile flipper con la sfera che rimbalza sui stinchi di alcuni giocatori e termina in rete.

Per la squadra di Punzi ora due giorni di riposo, poi il 16 si riprende per preparare la gara del primo turno preliminare di Coppa Italia in trasferta contro il Ladispoli alle ore 18. Ultimo aggiornamento: 14 Agosto, 10:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA