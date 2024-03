Sabato 2 Marzo 2024, 05:20

Emanuele Lo Zito classe 2005, prodotto del vivaio, è sicuramente una delle sorprese più positive di questa stagione per la FC Viterbo. Per il difensore, la battuta d'arresto di domenica scorsa in casa contro il Montespaccato, e stata ben assorbita e adesso la squadra guarda alla partitissima di domani a Rieti. :La sconfitta contro il Montespaccato è stata davvero amara da digerire - commenta - abbiamo dominato la partita con un grande possesso palla e abbiamo avuto diverse occasioni da rete, incluso un colpo sul palo e uno sulla traversa. Nonostante il nostro impegno, il risultato non è stato a nostro favore. Tuttavia, questa sconfitta ci ha dato una sana dose di rabbia e determinazione. Sappiamo di avere il potenziale per vincere e non ci consideriamo inferiori a nessuno. È ora di mettere questa delusione alle spalle e concentrarci su come possiamo tornare più forti e vincitori nella prossima partita. C’è tanta voglia di rivincita".

Ma dopo questa sconfitta cosa si aspetta il Viterbo dal campionato? :Gli obiettivi della nostra squadra sono cristallini - riprende Lo Zito - vogliamo continuare a giocare ad alti livelli in ogni partita e lottare con determinazione per portare a casa i tre punti. Questo ci permetterà di salire quanto più in alto in classifica. Per raggiungere questo obiettivo, è fondamentale mantenere alta la concentrazione e impegnarci al massimo fino all'ultimo minuto di gioco. Ogni partita è una nuova opportunità per dimostrare la nostra forza e la nostra determinazione, e non ci risparmieremo per arrivare ad ottenere i risultati che ci meritiamo". Domani la squadra avrà modo di mostrare immediatamente la propria voglia di rivincita, visto che sarà di scena sul terreno di gioco di Rieti contro la compagine locale che sta ancora lottando per vincere il campionato ed è considerata una delle migliori formazioni del girone.

"Per quanto riguarda la prossima partita di domenica - conclude Lo Zito - ci stiamo allenando duramente per ottenere la vittoria e faremo del nostro meglio per raggiungere questo obiettivo. È vero che il Rieti è una squadra che segna con frequenza e difende con determinazione, come dimostra la loro posizione in classifica. Tuttavia, va ricordato che li abbiamo già battuti all'andata, il che dimostra che abbiamo le capacità per farlo di nuovo. Affronteremo la partita con fiducia e determinazione, sapendo di avere le qualità necessarie per ottenere un risultato positivo. Non vediamo l'ora di scendere in campo e dimostrare il nostro valore, insieme al nostro dodicesimo giocatore, i nostri fantastici tifosi. Sentiamo un sostegno incredibile che ci dà la carica in ogni partita. A loro va un grande abbraccio e un sentito ringraziamento per il costante sostegno e passione. Siamo consapevoli del loro incrollabile supporto e faremo del nostro meglio per regalare loro le più grandi soddisfazioni sul campo".