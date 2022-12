Fabrica di Roma, ladri in fuga inseguiti dai carabinieri: ritrovata l'auto, ricerche in corso

Avviata questo pomeriggio, tra Fabrica di Roma e la frazione di Faleri, una vera e propria caccia all'uomo da parte dei carabineri. Ricercati quelli che potrebbero essere dei ladri seriali che più volte hanno colpito in zona.

I militari hanno individato un'auto sospetta che si aggirava nella zona di Faleri. Le persone a bordo, alla vista dei carabinieri si sono dati alla fuga. Prima con il mezzo su cui viaggiavano, poi a piedi. L'auto sospetta è stata ritrova infatti all'ingresso di Fabrica di Roma, a qualche chilometro di distanza: all'interno rinvenuti arnesi da scasso utilizzati per mettere a segno furti.

Degli occupanti dell'auto, fino a tarda sera, non è stata trovata traccia. Con molta probabilità i fuggitivi hanno cercato di allontanarsi a piedi o di nascondersi all'interno del paese, in attesa di un momento favorevole per riprendere la fuga. Mezzi dei carabinieri sono ancora in azione per setacciare l'area di Fabrica.