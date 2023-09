Fabrica di Roma, auto contro moto, due feriti

Incidente stradale a Fabrica di Roma, tra moto e auto: due feriti tra cui una ragazza residenti a Civita Castellana.

Lo scontro si è verificato all'incrocio tra provinciale Massarella e via del Carciolano nei pressi di un semaforo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno effetuatto i rillievi per stabilire la dinamica, la polizia municipale per decongiostanare il traffico e i vigili del fuoco per spostare i mezzi e portare soccorso al conducente dell'auto che però non ha riportato ferite, ma solo tanto spavento.

Ad avere la peggio sono stati i due ragazzi a bordo della moto che sono stati trasferiti all'ospedale Andosilla di Civita Castellana.