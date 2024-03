Esordio positivo per pilota Stefano Bosi del team XC Motorsport di Civita Castellana

Sul circuito circuito umbro di Magione, il presidente della XC Motorsport, ha ben figurato al debutto nella stagione 2024 al volante di una Seat Leon Supercopa curata dalla scuderia Pro Race

È stato un buon weekend, per la XC Motorsport, dove è andato in scena il primo round del Trofeo Italia Classico: la squadra di Civita Castellana, si è presentata al via con il proprio presidente Stefano Bosi, al debutto assoluto su una Seat Leon Supercopa, curata dal team romano Pro Race con cui gareggerà in questa stagione 2024.

Per il pilota di Lugo il weekend è iniziato all’insegna della familiarizzazione con la nuova vettura: un apprendistato, che lo ha portato a migliorarsi costantemente giro dopo giro, sia nelle prove libere, sia in qualifica che Stefano ha concluso al 12° posto assoluto ed al secondo posto di classe.

In gara, l’alfiere della XC Motorsport si è ben comportato, mettendo in campo una prestazione senza eccessi che gli ha consentito di aumentare ancora di più il feeling con la vettura spagnola: una condotta di gara che lo ha premiato, consentendogli di chiudere la gara al primo posto di categoria e all’11° posto assoluto.

Stefano Bosi: “La fortuna aiuta gli audaci,questa la sintesi di questo weekend.

Dopo una netta progressione tra libere e qualifica, in gara sono riuscito a fare tutto quello che non va fatto: staccate oltre il limite, mai aggressivo sui cordoli, traiettorie improponibili, etc.. ma a volte la fortuna bussa alla tua porta: i miei diretti avversari di classe si sono eliminati da soli. E così porto a casa un P11 nell'Assoluta e un P1 di classe.

Ringrazio la Scuderia Pro Race per il mezzo perfetto e i consigli ricevuti, il telemetrista Francesco Fontana per le puntuali indicazioni e tutti gli amici lughesi e della XC Motorsport per il prezioso supporto.”