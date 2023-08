Sabato 5 Agosto 2023, 05:20

Le vecchie glorie della Viterbese guardano con curiosità al nuovo progetto Favl Cimini, in attesa di prendere la denominazione FC Viterbo, con la prima squadra che parteciperà al prossimo campionato di Eccellenza Laziale che vedrà svolgersi la prima giornata domenica 3 settembre. "Sono rimasto molto deluso e amareggiato - dice Ennio Cuccuini bandiera gialloblù tra gli anni '70 e '80, con alle spalle traguardi importanti - per quanto successo in questi ultimi tempi.

Da una retrocessione si può sempre ripartire, anche con maggiore consapevolezza rispetto a prima. A Viterbo invece, ormai da tanti anni, non si riesce mai a portare avanti un progetto duraturo, ma bisogna sempre cadere e poi ripartire". Secondo Ennio Cuccuini, il fattore positivo del nuovo progetto Favl Cimini, ancora in stato embrionale, è comunque quello di puntare a valorizzare un settore giovanile formato soprattutto da ragazzi del posto. "Su questo nuovo progetto si sa ancora poco - precisa Cuccuini - e quindi prima di esprimere giudizi bisognerà aspettare un po' per conoscerne maggiormente i diversi aspetti.

Negli anni passati la Favl Cimini ha comunque sempre lavorato bene con i ragazzi e il fatto di voler far crescere il settore giovanile puntando su dei giocatori made in Viterbo non può che essere un fattore molto positivo. Per questo, mi auguro che il progetto vada avanti, con queste prospettive. Bisogna puntare a valorizzare i giovani di Viterbo, della nostra provincia e delle zone limitrofe, se si vuole veramente costruire qualcosa di importante e duraturo. Solo in questo modo si potrà finalmente dare vita ad una base solida per far nascere un progetto che possa durare nel tempo".

Per concludere Ennio Cuccuini fa anche un paragone importante con una squadra che milita attualmente nel campionato di Serie A. "Guardate l'Empoli ad esempio - sottolinea - è partito dalla Terza categoria e ormai si trova da tanti anni ad altissimi livelli. Questo si deve al fatto che hanno sempre puntato moltissimo sul settore giovanile". La Favl Cimini ha svolto anche ieri una doppia seduta di allenamento agli ordini del tecnico Massimiliano Nardecchia. Oggi la squadra effettuerà invece un allenamento pomeridiano sempre sul campo di Vallerano, dove il tecnico potrebbe iniziare a farsi un'idea sugli uomini e sul modulo da schierare in vista della partita amichevole prevista per domani pomeriggio con inizio alle 17,30 al campo di Canepina contro i cugini della Flaminia Civita Castellana che militano nel campionato di Serie D. Quella di domani sarà anche la prima uscita stagionale per la Favl Cimini, che sabato 11 agosto disputerà un'altra amichevole sul terreno di gioco del Certosa compagine che milita in Eccellenza.