Giovedì 7 Ottobre 2021, 09:44 - Ultimo aggiornamento: 09:47

Post elezioni: è stata ufficializzata la data del ballottaggio a Corchiano, al 16 e 17 ottobre. Mentre negli altri comuni i sindaci eletti stanno mettendo a punto i nomi per formare le squadre di governo che avranno al fianco nei prossimi cinque anni. Le scelte sono quasi sempre orientate in base ai voti di preferenza ottenuti.

Corchiano, clamoroso ai seggi: stessi voti per Piergentili e Battisti, si torna alle urne

Gli elettori a Corchiano stavolta troveranno stampato sulla scheda solo i nomi dei sindaci Gianfranco Piergentili e Bengasi Battisti, che hanno ottenuto 1141 voti ciascuno al primo turno; non dovranno scrivere quelli dei candidati consiglieri comunali perché restano valide le preferenze ottenute al primo turno. E se finisce ancora pari l'incoronazione spetterà al più anziano. In questo caso avrebbe la meglio Battisti che ha due anni di più dell'avversario.

A Fabrica di Roma il neo sindaco Claudio Ricci ufficializzerà la nuova Giunta nelle prossime ore. La casella del vice sindaco sarà occupata da Massimo Tranquilli, il più votato con 476 preferenze. La scelta degli assessori ricadrà questa sui tre che hanno incassato più preferenze: Gian Carlo Piergentili, Patrizia D'Ippoliti e Domenico Iacurto; i tre si dimetteranno per far posto ai consiglieri della lista non eletti. Sui banchi della minoranza siederanno invece Enrico Scarnati, Giorgio Cimarra, Massimiliano Todini e Daniela Anetrini.

A Orte il neo primo cittadino Dino Primieri va verso una giunta quasi tutta rosa. Anche qui l'annuncio è previsto nelle prossime ore: Antonella Claudiani sarà il nuovo vice sindaco e a far parte della squadra ci saranno anche Roberta Savoia, Stella Fuselli (ex vice sindaco con Giuliani) e Filippo Martini.

A Bassano Romano il confermato sindaco Emanuele Maggi dovrebbe avere in squadra tre assessori della vecchia guardia e un nome nuovo; tra i riconfermati Ugo Pierallini come vice, Roberta Donati, Yuri Gori, mentre la new entry è Martina De Luca.

A Vitorchiano Ruggero Grassotti, che ha stracciato il rivale, senatore Umberto Fusco, potrebbe scegliere come suo vice Federico Cruciani che ha collezionato 380 preferenze; sulle altre deleghe ci sta lavorando. A Gallese il confermato sindaco Danilo Piersanti ha annunciato che entro lunedì presenterà la sua formazione.