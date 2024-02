Mercoledì 14 Febbraio 2024, 05:20

Aspiranti costruttori, sotto col ciuffo. Per Dies Natalis comincia il conto alla rovescia. “Procedura aperta per l’affidamento del servizio realizzazione e Trasporto della Macchina di Santa Rosa, edizione 2024-2028”: c’è il disciplinare di gara. E ora corsa contro il tempo non è solo un modo di dire, basta fare due conti: si parte da 180 giorni per la costruzione, che - e questo fa punteggio - possono essere ridotti fino a un minimo di 150. Poi ci sarà da fare la prova del traliccio prima del 3 settembre.

La nuova struttura ideata da Raffaele Ascenzi costerà 1 milione e 377.580,93 euro al netto dell’Iva, il bando resterà in pubblicazione appena 15 giorni, poi tempo neanche 24 ore e la mattina seguente al termine ultimo di presentazione delle domande, alle 9,30, ci sarà la prima sessione delle operazioni di gara. Nel capitolato viene indicato che l’offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12 del 28 febbraio «a pena di irricevibilità» e che «la prima sessione ha luogo il giorno 29 febbraio 2024, alle ore 09:30», ma negli atti manca ancora il Cig, il codice identificativo della gara che risulta indispensabile.

Il bando prevede, oltre al classico quinquennio, fino a un massimo di due eventuali proroghe. Il punteggio seguirà due filoni: uno per l’offerta tecnica, con massimo 70 punti da assegnare, e l’altro su quella economico-temporale, per un tetto di 30. Queste le voci del primo: organizzazione del servizio, con riferimento alle fasi di realizzazione della nuova Macchina ed a quelle di preparazione del Trasporto (30 punti), organizzazione della sicurezza (10), proposta di varianti integrative del servizio di Trasporto (18), proposta di varianti migliorative del servizio di Trasporto (12).

Per il secondo filone si parla di 15 punti al massimo per il ribasso sul prezzo posto a base di gara e ancora fino a 15 per la riduzione dei tempi di costruzione della Macchina. «L’elemento prezzo - si legge - è costituito dal ribasso percentuale sul corrispettivo per l’esecuzione dei lavori e al ribasso percentuale sul prezzo», mentre «l’elemento tempo è costituito dalla riduzione giornaliera sul tempo previsto per la costruzione della Macchina, individuato nel progetto in giorni 180 (centottanta)». Ma c’è una forbice al di fuori della quale non si può andare. Il dirigente Massimo Gai, che ha firmati gli atti, ammonisce così: «Si tenga presente che, allo scopo di evitare la presentazione di offerte non realistiche, con evidente danno per l’amministrazione appaltante, verranno escluse le offerte temporali che prevedano una lavorazione inferiore a 150 giorni naturali e consecutivi così come quelli superiori a 180».

Voce essenziale, i requisiti: chi vuole partecipare alla gara deve presentare un «fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi pari almeno all’importo posto a base di gara». Non solo, il curriculum deve annoverare la «esecuzione nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara, contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati». E infine la fideiussione da presentare, che sarà del 2 per cento dell’intero bottino, ovvero 27.551,62 euro.