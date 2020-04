Coronavirus Roma, da Viterbo a San Basilio per comprare hashish: lo scrive nell'autocertificazione. Multato di 800 euro

È partito da Viterbo ed è arrivato a Roma per comprare dell'hashih e, fermato dei carabinieri, lo scrive nell'autocertificazione. È successo ieri sera quando i carabinieri della stazione di Roma San Basilio hanno fermato a un posto di controllo, in piazza Urbania, un 33enne di Viterbo che era alla guida di un'utilitaria. Non avendo con sé il modulo per l'autocertificazione, i militari gliene hanno fornito uno dai militari. L'uomo lo ha compilato dichiarando per iscritto di essersi mosso dal suo domicilio di Viterbo, per andare ad acquistare una dose di hashish nella zona di San Basilio. Tutto questo, nonostante i divieti per il coronavirus.

L'uomo ha sì evitato la denuncia penale per false dichiarazioni, ma ha comunque preso una sanzione amministrativa di 800 euro.

