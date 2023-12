Concerto di Natale, "The Amazing Grace Gospel Choir" all’abbazia di San Martino al Cimino

La magia del gospel a San Martino. L’appuntamento è fissato per domenica 17 dicembre alle 17. Ad ospitare il con il prestigioso The Amazing Grace Gospel Choir sarà l'abbazia cistercense. L’evento è promosso dalla Parrocchia di San Martino Vescovo e organizzato da Giulia Marchetti di Tuscia Art Lab – Academy & Events con il patrocinio del Comune di Viterbo.

A guidare il coro, composto da 34 cantanti accompagnati da un ensemble di musicisti, il Timothy Martin. Tenore, performer e attore statunitense si è formato e laureato all’Oberlin College nell’Ohio e al Curtis Institute of Music di Philadelphia. Performer eclettico negli stili di musica leggera, di R&B, Rock, Gospel e Jazz. Artista completo, dal teatro al musical, dall’opera al cinema e alla televisione, ha recitato come protagonista in musical come Sister Act, Full Monty e West Side Story.

Come attore ha lavorato, fra gli altri, con Giuseppe Tornatore, Giorgio Albertazzi, Gigi Proietti, Franca Valeri, Maurizio Sciarra e Carlo Alighieri. Ha collaborato con Amii Stewart, Paola Turci, Gino Paoli, Eros Ramazzotti, Zucchero, Renato Zero. Ha iniziato ad insegnare canto a Roma nella Scuola Popolare di Musica di Testaccio ed in seguito è entrato a far parte della facoltà di Studi Italiani dell’American University of Rome come docente di Storia dell’Opera.

Nel 2018 ha partecipato in qualità di primo tenore alla trasmissione “Ballando con le stelle” sotto la direzione artistica di Milly Carlucci.

Per promuovere la musica sacra afroamericana, ha fondato un laboratorio di musica Gospel, giungendo alla creazione di The Amazing Grace Gospel Choir, coro che da anni è portavoce musicale e culturale dell’Ambasciata Americana in Italia e si esibisce in diverse manifestazioni presso la Santa Sede, la Città del Vaticano e il Comune di Roma.

Spiega Giulia Marchetti: “Sarà un vero spettacolo nella meravigliosa cornice dell'Abbazia Cistercense. Una sorta di preghiera corale e di elevazione al Signore con un richiamo alla felicità comune e condivisa che nasce attraverso l’amore e la fratellanza tra i popoli. Sarà il concerto per la pace, per celebrare il Natale con gioia, ponendo al centro lo spirito, la fede e i valori umani, pilastri di questa nostra esistenza terrena”.

Ingresso gratuito senza prenotazione. Per maggiori informazioni consultare il seguente link https://www.sanmartinoalcimino.it/event/concerto-gospel-di-natale/