Civita Castellana, venerdi si parlerà di immigrazione. Iniziativa firmata dall'Anpi

L'immigrazione è un argomento molto caldo in questo particolare periodo storico che stiamo vivendo. Profughi, clandestini, sicurezza, razzismo, xenofobia, integrazione: sono tante le parole che si legano al tema dell’immigrazione, fenomeno diffuso dalla notte dei tempi, ma che oggi, nel mondo globalizzato, caratterizzato anche da numerosi conflitti di guerre diffuse, assume una rilevanza molto importante per l’Europa. L’arrivo di numerosi immigrati, le diversità culturali, la crisi economica, la povertà e alcuni partiti che provocano un clima di incertezza e di confusione, in cui il tema dell’immigrazione è spesso declinato secondo cliché, pregiudizi e false informazioni.

Sull’argomento la sezione Anpi Carla Capponi di Civita Castellana ha organizzato per venerdì 2 febbraio 2024 alle ore 17.30, presso la Sala Pablo Neruda una Assemblea Pubblica con all’ordine del giorno: Immigrazione, accoglienza integrazione e diritti.

All’Assemblea parteciperà Marco Pacciotti esperto sull’argomento.

All’assemblea sono invitati: Cittadini, Amministratori, rappresentanti di Associazioni, Cooperative, Sindacati. Civita Castellana 31 gennaio 2024 Il Comitato della Sezione ANPI Carla Capponi Civita Castellana