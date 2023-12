Civita Castellana, grandi emozioni con la prima edizione di "Un dono per la vita"

L’associazione Ivan Rossi ha organizzato la prima edizione di “Un dono per la vita”. La sala consiliare del Comune di Civita Castellana ha ospitato la cerimonia.

Il riconoscimento sarà assegnato ogni anno ad una persona che si contraddistingue per umanità ed altruismo, mettendo in pratica gli stessi valori mostrati nella vita da Ivan Rossi, che nel 2007 perse la vita per salvarla a ben cinque persone che erano in mare, in difficoltà nelle acque di Noto Marina, in Sicilia.

Il primo riconoscimento è stato per Ginevra Cavalieri, a cui è stata consegnata la prima moneta speciale coniata dell' associazione direttamente dalla mamma di Ivan, Rita. Una moneta simbolica ma preziosa, realizzata artigianalmente, è composta d’argento placcato oro 24 carati, al centro è raffigurato il volto di Ivan. La giovane Ginevra ha donato il midollo osseo per aiutare la madre.

L’evento è stato patrocinato dall’amministrazione comunale di Civita Castellana presente con il sindaco Luca Giampieri; ha partecipato anche l'Admo (Associazione donatori midollo osseo) con la referente della provincia di Viterbo, Paola Massarelli. «La mamma della ragazza - ha raccontato - ha spronato la gente a donare poichè è un gesto nobile e sicuro.

E' stato un bel segnale e una testimonanza toccante. Ben vengano questi riconoscementi a persone altruiste. Ricordo che per diventare donatori è sufficiente visitare il nostro sito o mettersi in contatto con l'Admo più vicina»