Civita Castellana, la Lega convince il suo sindaco: cambiano due assessori

Crisi al Comune di Civita Castellana, la Lega partorisce la nuova mezza giunta, mentre Fratelli d'Italia conferma nel suo ruolo il vice sindaco, Alberto Cataldi.

L'azzeramento della squadra guidata dal sindaco Franco Caprioli, reclamato dai verdi, in pratica c'è stato soltanto in parte.

L'ufficializzazione (per ora) del ricambio è stata confermata per lunedì, anche se altri scenari restano aperti. Come quello di nuove possibili alleanze, dopo la ferma presa di posizione dei Fratelli d'Italia.

Rigidità che non ha soddisfatto parte dei consiglieri comunali leghisti, che speravano in una soluzione diversa. Al termine della riunione della Lega, che si è tenuta a Magliano Sabina, sono intervenuti i massimi dirigenti provinciali. «Da parte nostra hanno detto il senatore Umberto Fusco e il coordinatore Enrico Contardo è stata trovata l'intesa in pochi minuti, in accordo con Caprioli. Escono Paola Goglia e Marco Gemma, a cui va il nostro totale ringraziamento, mentre sono stati confermati Consoli e Angeletti che hanno lavorato in questi mesi con molta attenzione e determinazione». Al loro posto entrano in quota Lega nella giunta Giulia Pieri e Andrea Sebastiani; mentre Matteo Massaini, è stato designato come nuovo capogruppo in consiglio (in caso di necessità è pronto ad entrare in giunta).

Ai consiglieri comunali saranno assegnate delle deleghe per ogni settore della vita amministrativa.

L'empasse causato dai meloniani, che hanno deciso nel tardo pomeriggio di confermare Cataldi, ha bloccato la distribuzione degli incarichi.

Anche se quello più delicato, ovvero l'assessorato all'ambiente, potrebbe andare a Angela Consoli già assessore all'agricoltura. Il pit stop imprevisto di FdI non è stato digerito dall'altra parte della maggioranza. Tanto che un dirigente della Lega ha commentato: «Pazienza, ma ci sono anche altre alternative che torniamo a prendere in considerazione». Per Fratelli d'Italia è intervenuto Massimo Giampieri, che ha gestito la partita dall'alto della sua esperienza, ha spiegato di non voler rimuovere il loro rappresentante:

«Da parte nostra - ha detto l'ex sindaco - non c'è stata mai nessuna . di cambiamento. Era un problema interno alla Lega e loro, da quanto sappiamo, lo hanno risolto. Per noi resta Cataldi al suo posto con le stesse deleghe». Amen

Ultimo aggiornamento: 11:16

