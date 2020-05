Civita Castellana, caos nel centrodestra: arriva la stampella di Forza Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La maggioranza di centrodestra in carica a Civita Castellana diventerà tricolore. E’ in dirittura d’arrivo l’accordo tra la Lega e Forza Italia, con quest’ultimo partito che non chiederà (per ora) nessuna delega, ma è pronto a dare manforte alla sua area di riferimento. Questo guardando a Fratelli d’Italia, che potrebbe uscire dalla giunta per difendere fino alla fine il vice sindaco Alberto Cataldi.Insomma, l’azzurro Claudio Parroccini scavalcherà solo i banchi del consiglio comunale.I colpi di teatro sono all’ordine del giorno. Ieri c’è stato un pranzo con il senatore Umberto Fusco, il coordinatore Enrico Contardo e il sindaco Franco Caprioli: si è parlato sicuramente del rimpasto. Era presente anche l’assessore al Bilancio, Marco Gemma, uomo di fiducia di Caprioli e da qualche giorno “affascinato” dalla Lega. Qualcuno dice che prenderà anche la tessera.Gemma è uno degli assessori finiti sulla graticola insieme a Paola Goglia e con le valige in mano; ma lui forse potrebbe salvarsi. Resta compatto e deciso il gruppo dei consiglieri del Carroccio che conferma la voglia di cambiamento. L’opposizione continua a mettere il dito nella piaga. «In tutta Italia è partita la fase 2 tranne che qui – ha detto Yuri Cavalieri, Rifondazione - con il centrodestra che sbraita di riaprire tutto e subito, ma l’amministrazione continua a tenere chiusi uffici comunali, parchi pubblici, centri anziani, la biblioteca. Questa è importantissima in periodo di chiusura delle scuole. Ma poi qui non si riesce a comunicare gli orari ai commercianti. L’unica cosa riattivata è il pagamento delle strisce blu. Forse sarebbe il caso di occuparsi meno delle esigenze “viterbesi” e più di quelle dei civitonici».