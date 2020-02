Civita Castellana, incendio un uno studio medico

I Vigili del Fuoco di Civita Castellana, sono intervenuti questa sera in uno studio medico per domare le fiamme che si erano sviluppate al suo interno. L'episodio si è verificato nel quartiere di Catamello. L'incendio è stato circoscritto e domato in poco tempo. Sono in corso dei sopralluoghi per verificare i danni alla struttura e stabilire la dinamica.

Non ci sono persone coinvolte.

A dare l'allarme sono stati i proprietari degli appartamenti vicini che hanno notato uscire del fumo dalle finestre dello studio.