Civita Castellana, fiamme in un locale del centro storico

I Vigili del Fuoco di Civita Castellana sono intervenuti in piazza di Piazza San Clemente, nel cuore del centro storico, per domare un incendio, che si è sviluppato all'interno di un'abitazione e rischiava di propagarsi. La causa potrebbe addebitarsi al mal funzionamento di un camino. L'intervento provvidenziale dei Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme in pochi attimi ha escluso guai maggiori. Sono in corso verifiche per stabilire l'identità dei danni. Sul posto oltre ai carabinieri, anche i " tradizionali "curiosi, che hanno sfidato il freddo portato dalla tramontana, pur di assistere alle operazioni di spegnimento e commentare. © RIPRODUZIONE RISERVATA