Civita Castellana, fiori d'arancio allo stadio, così festeggerà il medico sociale della Flaminia

Un matrimonio nel pallone. Più o meno è quello che accadrà domenica pomeriggio a Civita Castellana allo stadio Madami alla fine della partita di Coppa Italia Flaminia Vis Artena, poiché il dopo partita sarà ai fiori d'arancio.

E sì, perché la vulcanica Maria Celeste Cipriani, medico sociale dalla squadra rossoblù, sarà assente per la prima volta dopo cinque stagioni dalla panchina.

Il motivo? Si sposa. Dopo la cerimonia nuziale che sarà celebrata al Duomo in cui si unirà in matrimonio con Alessandro Palmarini, però, la dottoressa ha deciso di tornare allo stadio, in ambito bianco svolazzante, per salutare la squadra, lo staff tecnico e la società, festeggiare e scattare le foto di rito.

«E' una decisione che ha preso lei ha raccontato scherzando Alessandro e non posso certo contraddirla dopo qualche minuto che è stato detto sì. E' un modo per festeggiare anche questo. Non è da escludere che tiri anche un calcio di rigore». I portieri sono avvisati.Un evento comunque particolare, che sarà condito da un clima di festa e sicuramente unico nel suo genere. Il regalo da parte delle squadra è pronto, ma non è stato svelato. «Le regaleremo la vittoria ha detto il capitano Gian Matteo Gasperini poi il resto è una sorpresa». Il presidente della Flaminia, Francesco Bravini è pronto a riceverla con tutti gli onori.

«È un festeggiamento inusuale ma la dottoressa Cipriani ha sottolineato - oltre che essere una stimata professionista, ha ormai da cinque anni un grande legame con tutto l'ambiente rossoblù, che coinvolge anche il suo consorte sempre presente in tribuna. Facciamo a Maria Celeste e Alessandro i nostri migliori auguri e speriamo di festeggiarli con una vittoria».

L'organizzazione del dopo gara è stata affidata al fisioterapista Fabio Zara e al team manager Federico Roscioli. Se i tempi non coincideranno poiché potrebbero scapparci anche i supplementari, Maria Celeste e lo sposo si accomoderanno in tribuna insieme ai testimoni, parenti e invitati al seguito per raccogliere il saluto anche dei tifosi