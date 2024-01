Civita Castellana, cinque giorni senza acqua potabile. Gli abitanti di via Falerina contestano Talete e Comune

Cinque giorni senza acqua potabile a causa di una conduttura colabrodo. Gli abitanti di via Faleria e quelli delle via cirocastanti, hanno perso la pazienza.

Secondo loro il problema non si risolverà, se non arriverà un intervento deciso e definitivo nei confronti dell'acquedetto che da Faleri porta l'acqua nelle loro case a Civita Castellana.

Il fenomeno riguarda anche tante attività commerciali che sono infuriate per quanto è accaduto.

La protesta civile (per ora) sfociarà in una lettera.

In pratica solleciteranno Talete ad intervenire a 360 gradi; ovverso con la sostituzione della condotta dell' intero tratto, lasciando da parte gli interventi " toppa" come è accaduto fino ad oggi. Anche perchè questo tipo di soluzione non risolve nulla visto che i guasti arrivano a ripetizione.

Sono accusa anche con l'amministrazione comunale, che a loro dire, non sollecita Talete alla riparazione completa e spesso schiva l'argomento. Tutte tesi respinte dal sindaco Luca Giampieri: « Anche oggi - ha detto - come sempre ho chiamato la Talete; so che stanno lavorando per gli ultimi lavori».