Martedì 30 Agosto 2022, 10:15

A Civita Castellana, i lampioni dell'illuminazione rimangono accessi anche di giorno da qualche mese a questa parte. Sono quelli piazzati sullo svincolo della variante regionale 331 (inizio Circonvallazione) e la via Nepesina, arteria che porta nel centro storico della città delle ceramiche. Durante l'inverno, a quanto sembra, erano sempre spente le luci. Poi qualcuno ha sollevato il problema e da quel momento l'illuminazione è diventata perenne tirandosi dietro le ire della gente.

Proprio in un momento dove, ironia della sorte, si cerca di fare il possibile per ridurre i consumi di energia elettrica.La competenza è dell'Astral (Azienda strade Lazio) a cui l'anomalia è stata più volte segnalata durante l'estate dall'amministrazione comunale con tanto di Pec.

«Abbiamo sollecitato più volte l'ente ha detto il sindaco Massimo Giampieri a risolvere il problema e nello stesso tempo abbiamo chiesto di sistemare alcune buche sul manto stradale e le cunette lungo strada che provocano gli allagamenti ogni volta che piove. La nostra attenzione è sempre ai massimi livelli, ma oltre alle segnalazioni non possiamo andare in questo caso. Comunque aspettiamo un intervento».

Arrabbiati i residenti e gli automobilisti pendolari che frequentano la strada più volte ogni giorno. Qualcuno si è preso anche lui la briga di segnalare l'inconveniente alla società regionale che ha in gestione la strada, ma senza successo. All'appello a quanto sembra non ha risposto mai nessuno. «Uno spreco ingiustificato di soldi dicono i residenti perché poi alla fine paghiamo noi. Questo non è certo il momento di fare sprechi visto l'aumento dei costi energetici. Aspettiamo l'intervento urgente dei tecnici per una sistemazione definitiva perché deve terminare questa intermittenza che si protrae senza soluzione»